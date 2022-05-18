Подгорица, 18 мая, 2022, 17:21 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории не зарегистрировано ни одного случая смерти от ковида, при этом зарегистрировано 75 новых случаев коронавируса, сообщил Институт общественного здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В институте сообщили, что было проанализировано 952 образца, из которых 75 оказались положительными на коронавирус.

Летальных исходов не было, 61 пациент выздоровел, всего в стране 552 активных случая.