Москва, 18 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба организации.

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Отмечается, что результаты сборных в турнирах, в которых они принимали участие ранее, будут аннулированы.

Кроме того, все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не будут проводиться в России или Белоруссии до дальнейшего уведомления.

Таким образом, женская команда России не сыграет на Кубке мира 2022 года, а мужская сборная отстранена от отборочного турнира к Кубку мира — 2023.