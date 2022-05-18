Берлин, 18 мая 2022, 17:16 — REGNUM Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впал в ярость во время разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщает 18 мая газета Welt.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
(сс) МИД Украины

По утверждению издания, глава МИД Украины «набросился» на министра обороны ФРГ во время разговора о поставках вооружений Киеву 13 мая.

В частности, Кулеба требовал скорейшей поставки зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и организовать скорейшую доставку боеприпасов для них.

Издание сообщает, что переговоры были «сложными», а Кулеба был «действительно в ярости».

Военное ведомство Германии отказалось от комментариев на эту тему.

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