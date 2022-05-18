Берлин, 18 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впал в ярость во время разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщает 18 мая газета Welt.

(сс) МИД Украины Дмитрий Кулеба

По утверждению издания, глава МИД Украины «набросился» на министра обороны ФРГ во время разговора о поставках вооружений Киеву 13 мая.

В частности, Кулеба требовал скорейшей поставки зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и организовать скорейшую доставку боеприпасов для них.

Издание сообщает, что переговоры были «сложными», а Кулеба был «действительно в ярости».

Военное ведомство Германии отказалось от комментариев на эту тему.