Глава МИД Украины Кулеба набросился на министра обороны ФРГ — Welt
Берлин, 18 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впал в ярость во время разговора с главой Минобороны Германии Кристиной Ламбрехт, сообщает 18 мая газета Welt.
(сс) МИД Украины
Дмитрий Кулеба
По утверждению издания, глава МИД Украины «набросился» на министра обороны ФРГ во время разговора о поставках вооружений Киеву 13 мая.
В частности, Кулеба требовал скорейшей поставки зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard и организовать скорейшую доставку боеприпасов для них.
Издание сообщает, что переговоры были «сложными», а Кулеба был «действительно в ярости».
Военное ведомство Германии отказалось от комментариев на эту тему.