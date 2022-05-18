Амстердам, 18 мая, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Telegraph, 24-летний центральный защитник амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Лисандро Мартинес может перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед»

По информации источника, в подписании футболиста заинтересован лично новый главный тренер основной команды «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

В текущем сезоне Лисандро Мартинес принял участие в 24-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые карточки.

Лисандро Мартинес перешел в «Аякс» 1 июля 2019 года из «Дефенсы» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 32 миллиона евро.