Оттава, 18 мая, 2022, 17:45 — ИА Регнум. В Канаде годовой уровень инфляции ускорился в апреле, потребители стали вынуждены тратить еще больше денег на бензоколонках и в продовольственных магазинах, сообщает 18 мая Reuters.

Канада

Инфляция в стране в апреле выросла до отметки в 6,8%, превысив прогнозы аналитиков, которые предсказывали её повышение до 6,7%. Это приближает показатель к максимальной отметке в 6,9%, которая была зафиксирована в январе 1991 года.

Отметим, что апрель стал уже 13-м месяцем подряд, когда инфляция превышает установленный Банком Канады диапазон в 1-3%.

Также стало известно, что в апреле цены на бакалейные товары в стране выросли на 9,7%, что является самым большим ростом с сентября 1981 года. Граждане Канады стали платить больше почти за всё в продовольственных магазинах, причем больше всего подорожали макароны и хлеб.