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Секс вместо любви Цитата из к/ф «Любовь». Реж. Гаспар Ноэ. 2015. Франция, Бельгия

В среду, 18 мая, парламент Эстонии Рийгикогу принял закон, согласно которому возраст сексуального согласия повышен с 14 до 16 лет. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу.

Основная цель закона — защитить несовершеннолетних от сексуального насилия со стороны взрослых. Согласно закону, взрослому запрещено вступать в сексуальные отношения с лицом младше 16 лет.

За нарушение предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Наказание за сексуальные отношения с лицом младше 14 лет — тюремное заключение сроком до восьми лет.

В законе указано исключение, согласно которому разрешены сексуальные отношения по взаимному согласию между несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 лет до 16 лет и совершеннолетним, если их разница в возрасте менее 5 лет.

Также повышен уровень наказания за покупку секс-услуг у несовершеннолетнего. В случае с лицами, не достигшими 18 лет, предусмотрено тюремное заключение сроком до пяти лет. Если пострадавший не достиг 14-летнего возраста, этот срок составит до восьми лет.

Также, согласно закону, будет признан недействительным возраст вступления несовершеннолетних в брак в качестве исключения. Теперь вступать в брак смогут только совершеннолетние лица.