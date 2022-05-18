София, , 17:13 — REGNUM В Софии на 82-м году жизни скончалась популярная болгарская певица Руска Недялкова. Об этом 18 мая сообщает софийская газета «Телеграф». Прощание состоится в Софии 20 мая.

Сцена © Анна Никонова

По предварительной информации, смерть исполнительницы наступила по естественным причинам. Ранее артистка перенесла тяжелое инфекционное заболевание.

Напомним, Недялкова известна своим виртуозным исполнением балканских народных песен. Ее творчество признано поклонниками в десятках стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Италию.

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