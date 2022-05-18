София, 18 мая, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Софии на 82-м году жизни скончалась популярная болгарская певица Руска Недялкова. Об этом 18 мая сообщает софийская газета «Телеграф». Прощание состоится в Софии 20 мая.

Анна Никонова Сцена

По предварительной информации, смерть исполнительницы наступила по естественным причинам. Ранее артистка перенесла тяжелое инфекционное заболевание.

Напомним, Недялкова известна своим виртуозным исполнением балканских народных песен. Ее творчество признано поклонниками в десятках стран мира, включая Россию, США, Великобританию, Францию и Италию.