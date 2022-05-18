Неаполь, Италия, 18 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. 32-летний боснийский центральный полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий в текущем сезоне за турецкий «Бешикташ» на правах аренды, может пополнить состав неаполитанского клуба «Наполи». Об этом 18 мая сообщило издание Diario Sport.

Ailura Миралем Пьянич

В текущем сезоне Пьянич принял участие в двадцати турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

Пьянич перешел в «Барселону» 1 сентября 2020 года за 60 миллионов евро из туринского «Ювентуса». По итогам сезона 2020/21 этот трансфер был признан многими авторитетными изданиями худшим переходом, совершенным в 2020-м году.