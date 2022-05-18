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В кризисный центр Елгавы (центральная Латвия) доставлены четверо малолетних детей, родители которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на специалиста управления Госполиции Земгальского края Даце Калниня.

Сообщается, что полиция получила вызов в местный магазин по продаже алкогольной продукции, куда пришел трехлетний мальчик и который не мог объяснить, где живет и кто его родители. Затем за малышом пришел его отец в состоянии алкогольного опьянения.

Дома у ребенка были обнаружены еще трое несовершеннолетних детей 2011, 2013 и 2014 годов рождения, проживающих в антисанитарных условиях. Мать детей также находилась в состоянии алкогольного опьянения, но отказалась от теста, вела себя агрессивно и обвиняла старших детей в том, что они не присматривают за младшим, который один гулял по улицам Елгавы.

Полиция приняла решение изъять детей и доставить их в кризисный центр. Родители, в свою очередь, будут привлечены к административной ответственности за отсутствие полноценного ухода за своими детьми.