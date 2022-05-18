Брюссель, , 17:10 — REGNUM Кредитную программу на сумму девять миллиардов евро предлагает открыть для Украины европейское руководство, сообщил 18 мая журналистам заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

На Украине Александр Горбаруков (c) ИА REGNUM

Валдис Домбровскис «Мы предлагаем предоставить Украине макрофинансовую поддержку в размере до €9 млрд в 2022 г., чтобы помочь покрыть неотложные потребности страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС нуждается в дополнительных вооружениях: нельзя вести прежнюю политику, отмечает он, когда в обороне Евросоюза существовали бреши.

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