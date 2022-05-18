Брюссель, 18 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Кредитную программу на сумму девять миллиардов евро предлагает открыть для Украины европейское руководство, сообщил 18 мая журналистам заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Валдис Домбровскис «Мы предлагаем предоставить Украине макрофинансовую поддержку в размере до €9 млрд в 2022 г., чтобы помочь покрыть неотложные потребности страны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС нуждается в дополнительных вооружениях: нельзя вести прежнюю политику, отмечает он, когда в обороне Евросоюза существовали бреши.