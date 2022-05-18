Казань, 18 мая 2022, 17:07 — REGNUM На новый четырёхлетний срок переизбрана президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Отчётно-выборная конференция организации прошла 18 мая в Казани.
54-летняя Вяльбе была единственным кандидатом на выборах. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. С 2020 года она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира.
Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.
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