Казань, 18 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. На новый четырёхлетний срок переизбрана президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. Отчётно-выборная конференция организации прошла 18 мая в Казани.

Saratov.gov.ru Елена Вяльбе (слева)

54-летняя Вяльбе была единственным кандидатом на выборах. Она возглавляет ФЛГР с 2010 года. С 2020 года она является главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

Вяльбе является трёхкратной олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира.

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине российские лыжники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые медали.