Красноярск, 18 мая, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с гибелью ребёнка в Центральном районе Красноярска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Собака

Предварительно установлено, что 18 мая маленький мальчик играл с домашней собакой во дворе своего частного дома. В процессе игры собака укусила ребёнка за шею, повредив сонную артерию. Ребёнок скончался.

Взрослые в этот момент находились в доме.

На месте работает и. о. прокурора Центрального района Красноярска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, домашняя собака-охранник набросилась на соседских детей в Рязанской области.

Читайте также: Под Рязанью домашний алабай напал на детей