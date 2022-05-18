Калуга, , 17:23 — REGNUM Калуга вошла в число претендентов на проведение международного спортивного турнира «Игр Будущего 2024». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Делегация во главе с генеральным директором АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта» Антоном Кара прибыла в Калугу в рамках второго этапа заявочной кампании по выбору города-организатора для проведения турнира. Цель визита — комплексная оценка спортивной и туристской инфраструктуры областного центра. Встречу с представителями инспекционной рабочей группы по подготовке «Игр Будущего 2024» провели 18 мая в Инновационном культурном центре Калуги заместитель губернатора области Дмитрий Разумовский и региональный министр спорта Олег Сердюков. В мероприятии также приняли участие представители профильных ведомств и муниципалитета.

Первые «Игры Будущего» пройдут в России в 2024 году. Они проводятся по совершенно новым дисциплинам с использованием технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Интерес к проведению международного турнира выразили 40 регионов, 19 из них, в том числе и Калужская область, стали участниками конкурса на право принимать у себя соревнования. По результатам оценки заявочной документации были определены города, претендующие на звание столицы «Игр Будущего», — Калуга, Москва, Санкт-Петербург, Казань и федеральная территория «Сириус» в Сочи.

Калуга имеет большой опыт проведения мероприятий международного и федерального уровней, в числе которых Германо-Российская конференция городов-партнёров, всероссийский форум «Цифровая эволюция», «Калуга — Новогодняя столица России 2021». Благодаря реализации программы «Калужское гостеприимство» увеличился туристический поток. В 2019 году город посетило около 600 тысяч человек, в 2021 году — свыше 770 тысяч туристов и экскурсантов.

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