Краснодар, , 17:05 — REGNUM 22-летний таранный центрфорвард «Краснодара» и сборной Норвегии по футболу Эрик Ботхейм расторг контракт с российским клубом, так и не сыграв за «быков» ни одного матча. Об этом 18 мая сообщил агент футболиста Джим Сольбаккен.

ФК «Краснодар»

В текущем сезоне Ботхейм, выступая за норвежский «Буде-Глимт», принял участие в двенадцати матчах Лиги Конференций УЕФА 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Ботхейм перешел в «Краснодар» 3 января 2022 года из «Буде-Глимта» за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость норвежского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.