18 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы ДНР Дениса Пушилина о том, что город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес.

Оксана Переможенко, , 19:22 — REGNUM Город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес, и в этом Донецкой Народной Республике поможет Россия. Об этом 18 мая рассказал журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальных сетях. Многие указали на то, что Россия поможет восстановить город. Однако не все согласились с тем, что город должен быть восстановлен с акцентом на курортный бизнес, так как нужно оставить и место для промышленности.

«Мариупольцы тоже так настрадались, бедные люди. Помогать им — это достойное дело. С «Азовсталью» у всех останутся только ужасные воспоминания», — отреагировала Natalia P.

«Военным преступникам из ВСУ после трибунала надо дать такой выбор: или вышка сразу, или пожизненное на стройке по восстановлению Донбасса. Считаю справедливым и гуманным такой подход», — отметил «Мир».

«Если честно, то промышленность Мариуполя гробила море. Помню отвалы пород, скинутые в море, и дохлую рыбу среди отдыхающих на пляжах города и т.д. А по мне в детские годы там был рай. Так что реинкарнация города-курорта — это просто обязанность России», — написал LavrovAV.

«Азовсталь» коптил небо и забирал здоровье жителей, а деньги все шли в Киев, так лучше курорт сделать», — поддержал In Man.

«Правильно, зачем нужен завод на берегу моря? Гостиницы, кафешки, спорткомплексы, дома отдыха, и людям заработать будет где», — считает Ольга К.

«Курортный бизнес звучит, мягко говоря, необычно… Чтобы получить первичный капитал, чтобы потом восстановить промышленность, это уже более интересно…» — прокомментировал новость Александр.

«ДНР будет российским регионом. Конечно, Москва поможет. Я не представляю иного развития событий в принципе!» — отреагировал Medved.

«Это, конечно, клево. Но многие говорят, что восстанавливать там уже нечего, что это нереально», — усомнилась Мариня Г.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Кто-то ещё про Грозный любит поумничать. Так там такой город отстроили, что и не снилось многим», — в свою очередь подчеркнул Mozardo.

«Зачем с акцентом на курорт? А промышленность, производство? На территории «Азовстали» можно и даже нужно развернуть другое промышленное производство, более экологически чистое, но не менее технологически развитое», — в свою очередь считает Рубен Г.

«Я за. Еще одна курортная территория будет. Конкуренция будет. Где дешевле, где комфортнее, где лучше…» — пишет Людмила.

«Донбасс никогда не был и не будет туристическим регионом! Мы — промышленный регион!!! Заводы нужно строить. Природа тут отвратительная, но целый букет очень ценных ресурсов», — отметила Лиля Т.

«Азовсталь» уберут, производство там древнее уже, новое сталелитейное производство не нуждается в такой большой территории. И экологичнее», — добавил Transformer.

«Конечно, РФ поможет, народ поддержит это строительство! Вместе и батьку легче бить», — подытожила Наталья Ч.