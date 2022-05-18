Брянск, , 17:13 — REGNUM Копию боевого пионерского знамени времён Великой Отечественной войны получила 18 мая Брянская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Копия боевого пионерского знамени Пресс-служба правительства Брянской области

Боевое пионерское знамя было обнаружено во время войны в подвале одного из разрушенных домов, бойцы 1023 стрелкового полка 307 дивизии освобождали с этим флагом земли Курской и Брянской областей, пронесли его от курского Касторного до Кёнигсберга. Сейчас знамя — памятник федерального значения, оно хранится в музее Касторенской средней школы №1.

В преддверии дня Победы, 8 мая 2022 года, в Касторенском районе Курской области стартовала акция по передаче знамени «Курск — Брянск — Кёнигсберг». Копию флага на торжественной церемонии в брянской мемориальном комплексе «Партизанская поляна» 18 мая передали на хранение в государственный краеведческий музей Брянской области.