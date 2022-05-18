Рига, , 17:03 — REGNUM Журналистка латвийского издания Latvijas Avize Илзе Петерсоне призвала не ставить знак равенства между гражданами Украины в Латвии и местными русскоязычными жителями, даже если обе группы населения не говорят по-латышски.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

В своей статье журналистка, известная крайне радикальной точкой зрения на сосуществование в Латвии латвийской и русской общин, утверждает, что военные беженцы с Украины, не владеющие госязыком, это другое.

«Нельзя сравнивать украинских беженцев, которые приехали в Латвию с нашего согласия, с иностранцами, которые массово проникали в страну против нашей воли во время советской оккупации и которые, прожив здесь десятилетия, так и не захотели выучить латышский язык», — убеждена Петерсоне.

Журналистка считает, что «слабохарактерные» латыши до сих пор расплачиваются за слишком мягкую языковую политику в отношении русскоязычного нацменьшинства.

С этим пора кончать, заявила Петерсоне. В качестве примера она рассказала о своих действиях в рижском кафе Double Coffee, работница которой приветствовала ее в том числе и на русском языке.

«Я не из робких, но это отвратительное чувство», — заявила Петерсене, отметив, что когда она отказалась покупать заказанный кофе, указав, что не желает слышать русскую речь, был скандал. Кто затеял скандал и в чем он выражался, журналистка не уточнила.

Она также назвала «наглой узбечкой» продавщицу на Центральном рынке Риги, которая якобы не захотела ответить депутату Нацобъединения на государственном языке.

По данным официальной статистики, для большинства населения столицы Латвии (56%) русский остается основным языком, используемым в домашнем общении. Русский и славянские народы составляют половину всего населения Риги.