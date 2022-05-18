Питкяранта, Карелия, 15 января, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Глава Карелии Артур Парфенчиков спустя сутки после того, как из-за сильных морозов произошла авария в системе водоснабжения в городе Питкяранта, и сразу после того, как стало известно о начатой в связи с этим проверке генеральной прокуратуры России, заявил, что 15 января в городе начнется монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

Пресс-служба администрации Карелии Более 10 тысяч жителей города Питкяранта более суток живут без холодной воды.

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На своей официальной странице в соцсети глава региона сообщил, что накануне из-за сильных морозов в городе Питкяранта произошла авария в системе холодного водоснабжения. С 12:00 часов 15 января на территории Питкярантского ЦБК должен начаться монтаж резервного водопровода, который позволит обеспечить подачу воды в систему.

Артур Парфенчиков указал, что в настоящий момент в городе введен режим повышенной готовности. Для координации аварийных работ на место накануне выезжал глава правительства республики Александр Чепик.

«Поскольку отогреть паром старый водопровод не удалось и сейчас при таких низких температурах это сделать невозможно, было принято решение о строительстве нового участка протяженностью 900 метров. Необходимые для него трубы большого диаметра есть, их уже доставляют в Питкяранту. Также сформированы бригады сварщиков из числа работников Петрозаводского водоканала и из соседних районов», — уточнил губернатор.

Для обеспечения работ на месте МЧС и республиканский госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения предоставляют пять палаток и 12 тепловых пушек.

«Накануне получил немало обращений от жителей Питкяранты по несоблюдению графика подвоза воды. Количество машин увеличено: из Сортавалы направили еще одну цистерну. Кроме того, увеличен диаметр труб для заправки двух имеющихся машин, что позволит наполнять их водой за 20 минут. Контролировать соблюдение графика будет МЧС», — резюмировал он.

Напомним, 14 января 07:20 в ЦУКС МЧС России поступил сигнал о том, что в Питкяранте произошло аварийное отключение водопровода, снабжающего холодной водой жилые дома, муниципальные и образовательные учреждения населенного пункта. Причиной происшествия стали аномальные морозы, из-за которых участок центрального трубопровода диаметром 400 миллиметров, проходящий по земле в коробе на Питкярантском целлюлозном заводе, замёрз.

В настоящий момент 834 жилых дома и более 10 тысяч жителей крупного карельского города Питкяранта более суток находятся без холодной воды.