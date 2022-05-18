Мариуполь, ДНР, 18 мая 2022, 17:02 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин 18 мая подробно рассказал журналистам о ходе операции по приёму капитулировавших военнослужащих ВСУ, выходящих с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, за два дня сдалась более трети предполагаемой численности военных ВСУ, занимавших оборону в подземных сооружениях завода.
Ранее сообщалось, что утром 16 мая занимающие территорию завода «Азовсталь» военнослужащие ВСУ отправили к представителям ВС РФ и Народной милиции ДНР группу парламентеров для обсуждения эвакуации с завода раненых солдат и офицеров, результатом переговоров стала массированная капитуляция.
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