Мариуполь, ДНР, , 17:02 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин 18 мая подробно рассказал журналистам о ходе операции по приёму капитулировавших военнослужащих ВСУ, выходящих с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, за два дня сдалась более трети предполагаемой численности военных ВСУ, занимавших оборону в подземных сооружениях завода.

Twitter / Денис Пушилин

— на данном этапе пока в Еленовской колонии. Что касается вчерашнего дня, то вчера вышло 617 человек, из них 29 раненых. Та же самая процедура. По тем данным, которые есть на сегодняшний момент, более двух тысяч человек всего там находилось до того момента, как они начали выходить с белым флагом, до того как они начали складывать оружие». Денис Пушилин «У нас есть на сегодняшний день определённое количество тех, кто вышел с белым флагом, тех, кто сложил оружие, в первый день это было 265 человек, из них 52 раненых. Раненые размещаются на территории Новоазовской больницы, а также на территории Донецкой больницы, те, кто здоровна данном этапе пока в Еленовской колонии. Что касается вчерашнего дня, то вчера вышло 617 человек, из них 29 раненых. Та же самая процедура. По тем данным, которые есть на сегодняшний момент, более двух тысяч человек всего там находилось до того момента, как они начали выходить с белым флагом, до того как они начали складывать оружие».

Ранее сообщалось, что утром 16 мая занимающие территорию завода «Азовсталь» военнослужащие ВСУ отправили к представителям ВС РФ и Народной милиции ДНР группу парламентеров для обсуждения эвакуации с завода раненых солдат и офицеров, результатом переговоров стала массированная капитуляция.

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