Саратов, 18 мая, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В дошкольных учреждениях Саратовской области выпускные мероприятия могут проходить в открытом режиме при соблюдении санитарных требований. Об этом 18 мая заявил врио губернатора Роман Бусаргин на заседании координационного совета.

Pixabay.com В детском саду

«Поставил перед профильным министерством задачу — максимально ответственно подойти к организации всех мероприятий в дошкольных учреждениях и обеспечить доступ на них для родителей», — написал врио главы области в своем телеграм-канале, отметив, что выпускной в детском саду является важным событием в жизни семьи и ребенка, которое хочется сохранить в памяти.

ИА REGNUM напоминает, в стационарах Саратовской области находятся 358 ковид-пациентов, амбулаторно лечатся 1237 жителей.

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