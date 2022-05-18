Бишкек, , 16:59 — REGNUM С 1 июля в общественном муниципальном транспорте столицы Киргизии нельзя будет расплатиться наличными деньгами. Об этом сообщает мэрия Бишкека сегодня, 18 мая.

Троллейбус в Бишкеке KK70088

Можно будет оплатить проезд транспортными картами «Тулпар», бесконтактными картами Visa и Элкарт всех банков Киргизии, виртуальной картой NFC, а также QR-сканированием в приложениях «Тулпар» и «Balance» или вводом кода транспорта в приложении «Тулпар».

В столичном муниципалитете отмечают, что проект по отказу от наличной оплаты проезда в автобусах и троллейбусах города Бишкека вводился поэтапно в течение двух последних лет, а теперь он заработает в полном объеме.