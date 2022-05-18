Рига, , 16:58 — REGNUM

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Губернатор Ленинградской области Российской Федерации Александр Дрозденко направил мэру Риги Мантиньшу Стакису письмо с просьбой позволить вывезти памятник освободителям Риги. Об этом сообщило латвийское издание press. lv, публикуя фотографию письма.

«Из открытых источников я получил информацию о решении Сейма Латвийской республики и Рижской думы по демонтажу мемориала «Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков». Сообщаю, что в случае фактического демонтажа мемориала Ленинградская область готова принять данный памятник и с этой целью направить в Ригу специализированный российский транспорт», — говорится в официальном обращении.

Губернатор также попросил содействия в погрузке демонтированных элементов памятника и оформлении разрешительных и сопроводительных документов для пересечения латвийско-российской границы.

Ранее заместитель председателя Рижской думы Эдвард Смилтенс заявлял, что после демонтажа Россия сможет забрать памятник, если пожелает. Парламент Латвии 12 мая принял решение о фактическом разрыве латвийско-российского договора по обязанности латвийской стороны оберегать советские военные мемориалы. Рижская дума на внеочередном заседании 13 мая 2022 года приняла решение о демонтаже памятника советским воинам в столичном парке Победы.