Франкфурт-на-Майне, Германия, 18 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Сегодня, 18 мая, франкфуртский «Айнтрахт» в матче финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с «Рейнджерс» из Глазго. Матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и начнется в 22:00 по московскому времени.

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На матч назначена словенская бригада арбитров во главе со Славко Винчичем. Ассистенты главного судьи — Томаж Кланчник и Андрей Ковачич.

Ранее сообщалось, что футболисты «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер и Диант Рамай пропустят матч из-за проблем со здоровьем.

В последний раз «Айнтрахт» с «Рейнджерс» 5 мая 1960 года в матче полуфинала Лиги Чемпионов. Тот матч завершился крупной победой франкфуртского клуба со счетом 6:3.