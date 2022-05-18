Бишкек, , 16:56 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии совместно со спецслужбами Казахстана провели операцию по нейтрализации транснациональной группировки, занимавшейся производством, контрабандой и сбытом наркотиков.

В наручниках K1news.ru

Силовики задержали семь человек, причастных к организации и деятельности крупного наркоканала — четырёх граждан Киргизии и трёх граждан Казахстана.

Также удалось ликвидировать две лаборатории по производству синтетических наркотиков и изъяли из незаконного оборота более 31,2 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения.

В МВД Киргизии отмечают, что приблизительная стоимость конфискованных наркотиков на «чёрном рынке» превышает 155,5 млн сомов (121,5 млн рублей).