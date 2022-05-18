В Киргизии и Казахстане изъяли наркотики стоимостью 121,5 млн рублей
Бишкек, 18 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии совместно со спецслужбами Казахстана провели операцию по нейтрализации транснациональной группировки, занимавшейся производством, контрабандой и сбытом наркотиков.
K1news.ru
В наручниках
Силовики задержали семь человек, причастных к организации и деятельности крупного наркоканала — четырёх граждан Киргизии и трёх граждан Казахстана.
Также удалось ликвидировать две лаборатории по производству синтетических наркотиков и изъяли из незаконного оборота более 31,2 кг наркотических веществ синтетического и растительного происхождения.
В МВД Киргизии отмечают, что приблизительная стоимость конфискованных наркотиков на «чёрном рынке» превышает 155,5 млн сомов (121,5 млн рублей).