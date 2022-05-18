Курск, 18 мая 2022, 16:55 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Николай Букин. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба областной администрации.
«Трансляции ИА REGNUM»
Подтверждена гибель ещё одного военного из Курской области
«Николай Букин служил механиком-водителем в артиллерии. Был в командировках на Кавказе и в Сирии. Награждён медалью Суворова. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего героя», — говорится в сообщении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.