Курск, 18 мая 2022, 16:55 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Николай Букин. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба областной администрации.

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Николай Букин
В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Николай Букин
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«Николай Букин служил механиком-водителем в артиллерии. Был в командировках на Кавказе и в Сирии. Награждён медалью Суворова. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего героя», — говорится в сообщении.