Курск, 18 мая, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Николай Букин. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области, ефрейтор Николай Букин

«Николай Букин служил механиком-водителем в артиллерии. Был в командировках на Кавказе и в Сирии. Награждён медалью Суворова. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего героя», — говорится в сообщении.