Бонн, Германия, 18 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. США и их союзники заблокировали активы Банка России на общую сумму около $300 млрд, сообщила 18 мая журналистам министр финансов США Джанет Йеллен перед встречей глав финансовых ведомств стран G7 в Бонне.

Federalreserve Джанет Йеллен

В то же время она отметила, что конфискация этих активов Соединёнными Штатами невозможна, так как будет незаконной.

Сообщается, что во время встречи Джанет Йеллен также намерена призвать страны G7 оказывать более масштабную финансовую помощь Киеву.