Москва, 18 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Украинская сторона предпринимает усилия, добиваясь, что территорию «Азовстали» не покидали ни боевики, ни гражданские, сообщила 18 мая журналистам официального представителя МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Мария Захарова «Киевский режим делает все, чтобы и гражданские лица, и военнослужащие, и боевики находились на «Азовстали» и оттуда не выходили».

Дипломат отметила, что российская сторона предпринимает усилия по выводу людей с «Азовстали», Москва всячески пытается повлиять на Киев. Были организованы гуманитарные коридоры, вышедшим по ним оказывают медицинскую помощь.