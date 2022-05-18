Душанбе, 18 мая, 2022, 16:47 — ИА Регнум. На востоке Таджикистана завершилась контртеррористическая операция против группы боевиков, блокировавших автодорогу Душанбе — Кульма, связывающую Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) с Китаем, сообщает 18 мая ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Oleg Gant Таджикистан

По их утверждению, дорога разблокирована.

В ходе операции погиб один офицер Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, ещё 13 военнослужащих тяжело ранены.

Уничтожены восемь боевиков, 11 боевиков ранены, свыше 70 активных членов группировки задержаны.

Остаткам организованной преступной группы предложено сдаться.

Отмечено, что в ходе операции изъято большое количество оружия и боеприпасов, поставленных из-за границы Таджикистана.