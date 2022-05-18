Вашингтон, 18 мая, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Члены женской сборной США по футболу добились равной заработной платы с мужской сборной, заключив коллективный трудовой договор (CBA) с американской федерацией футбола, сообщает 18 мая Reuters.

Ann Odong Женский футбол

Теперь игроки женской (USWNT) и мужской (USMNT) сборных будут получать одинаковые гонорары за участие в играх, включая чемпионаты мира.

Отметим, что американская федерация первой в мире уравняла призовые фонды за участие в кубке мира FIFA, присуждаемые женским и мужским командам.

«Это поистине исторический момент. Эти соглашения навсегда изменили игру здесь, в США, и могут потенциально изменить игру во всем мире», — сказала президент U. S. Soccer Синди Парлоу и добавила, что соглашение позволит американским футболистам оставаться одними из самых высокооплачиваемых игроков национальных сборных в мире.

Первый в своем роде договор CBA будет действовать до 2028 года, тем самым охватывая следующие два кубка мира и олимпийские циклы.

Напомним, в марте 2019 года женская сборная США подала в суд на федерацию футбола страны, обвинив её в «узаконенной дискриминации по половому признаку». Согласно заявлениям спортсменок, их пол влияет не только на зарплату, но и на условия игр, тренировок и медицинской помощи.

В июле 2019 года сборная США по футболу открыто провозгласила себя противником президента Дональда Трампа, а большинство участниц команды заявили, что являются лесбиянками.