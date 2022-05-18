Тамбов, 18 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 24 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 мая выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 116 тыс. 492 случая заражения.

После выздоровления выписаны 112 тыс. 495 пациентов, в том числе 103 — за последние сутки.

За весь период скончались 2406 человек. Подтвержден один новый летальный случай.