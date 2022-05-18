Пенза, 18 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. На базе Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи 18 мая состоялись оперативно-тактические учения «Выявление и ликвидация очага холеры» с вводом условного больного. Отработка внештатной ситуации связана с возможностью завоза вируса из других регионов, сообщает облминздрав.

Pnzreg.ru В Пензе прошли учения по выявлению холеры

В учениях принимали участие представители минздрава Пензенской области, территориального управления Роспотребнадзора, института усовершенствования врачей. Также были задействованы работники областной станции скорой медицинской помощи и региональных медорганизаций.

В Пензенской области холера не регистрировалась, но заболевание является самым актуальным из числа особо опасных.

По итогам тренировочных учений все задействованные службы получили удовлетворительную оценку.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019–2022 годах случаев завоза холеры в Россию не фиксировалось.

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