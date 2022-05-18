Бонн, Германия, 18 мая 2022, 16:42 — REGNUM Страны G7 должны больше помогать деньгами Киеву, об этом США хотят просить своих партнёров, сообщила 18 мая журналистам американский министр финансов Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен
Джанет Йеллен
Federalreserve

Перед встречей с коллегами по G7 Йеллен сообщила, что эти два дня намерена добиться, чтобы можно было «гарантировать, что мы продолжаем вместе отстаивать наши общие принципы и расширять сотрудничество для усиления поддержки Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД России заявляют, что западные поставки вооружений Киеву исчисляются уже миллиардами долларов.

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