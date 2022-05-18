Бонн, Германия, 18 мая, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Страны G7 должны больше помогать деньгами Киеву, об этом США хотят просить своих партнёров, сообщила 18 мая журналистам американский министр финансов Джанет Йеллен.

Federalreserve Джанет Йеллен

Перед встречей с коллегами по G7 Йеллен сообщила, что эти два дня намерена добиться, чтобы можно было «гарантировать, что мы продолжаем вместе отстаивать наши общие принципы и расширять сотрудничество для усиления поддержки Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД России заявляют, что западные поставки вооружений Киеву исчисляются уже миллиардами долларов.