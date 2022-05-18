Астрахань, 18 мая 2022, 16:39 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 14 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
18 мая выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 116 тыс. 680 положительных результатов исследования.
За весь период наблюдения 113 тыс. 117 человек выписаны после курса лечения, в том числе 9 — за последние сутки.
За весь период скончались 3 тыс. 4 человека. Подтвержден один новый летальный случай.