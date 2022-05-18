Рига, , 16:36 — REGNUM За последние два года латвийская гостиничная и ресторанная индустрия потеряла треть своих работников, свидетельствуют данные Латвийского общества ресторанов и Латвийской конфедерацией работодателей.

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Если до пандемии коронавируса в 2019 году в сфере гостеприимства в Латвии было трудоустроено более 33 000 человек, а сейчас их число сократилось до 21 000 человек.

Как заявил президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис, «в настоящее время в отрасли катастрофически не хватает работников, и с началом сезона предприниматели в отчаянии, потому что не могут реализовать все запланированное и принять все заказы».

Он признал, что на отрасли также негативно сказываются как неопределенность в связи с событиями на Украине, так и резкий взлет цен. По словам Ензиса, индустрия гостеприимства рассчитывает, что в год парламентских выборов политики Латвии улучшат диалог с бизнесом, углубятся в специфику отрасли и влияние на нее пандемии и геополитических вызовов.

Это особенно важно в условиях, когда цены на все ресурсы резко выросли, а для многих предприятий закончилась отсрочка уплаты налогов, поэтому многие предприниматели всерьез задумались, стоит ли вообще продолжать работу, добавил глава Латвийского общества ресторанов.