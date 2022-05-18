Курган, 18 мая, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 18 мая с коронавирусной инфекцией госпитализировано девять человек, выписаны по выздоровлению 19 человек. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Mos.ru Анализ на коронавирус

Всего за сутки выявлено 23 заражённых коронавирусом курганцев. Это на три человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 18 мая выявлено 104 264 случая заражения коронавирусом, выздоровели 102 217 человек, скончались 1430 пациентов (на одного человека больше, чем днём ранее).