Чебоксары, 18 мая 2022, 16:33 — REGNUM Ипотечная корпорация Чувашии ищет застройщика, который быстро и дёшево построит жилой дом в посёлке Урмары Урмарского района. Начальная цена контракта превышает 63 млн рублей. Соответствующая информация о запросе предложений опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Заказчиком является акционерное общество «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».
«Объект закупки: строительство «Жилого дома по адресу Чувашская Республика пгт. Урмары ул. Порфирьева д.7 (две отдельно стоящие секции, объединённые в уровне техподполья)», — следует из документации.
Площадь территории предварительно оценивается в 2600 кв. метров.
Начальная цена определена в размере63 189 420 рублей 19 копеек.
Определены два критерия оценки заявок: цена (значимость критерия — 70%) и срок выполнения работ (30%).
Предполагается, что при подписании контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года, при этом строительно-монтажные работы планируется завершить к декабрю 2022 года.