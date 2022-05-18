Чебоксары, , 16:33 — REGNUM Ипотечная корпорация Чувашии ищет застройщика, который быстро и дёшево построит жилой дом в посёлке Урмары Урмарского района. Начальная цена контракта превышает 63 млн рублей. Соответствующая информация о запросе предложений опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дети рисуют дом ИА REGNUM

Заказчиком является акционерное общество «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики».

«Объект закупки: строительство «Жилого дома по адресу Чувашская Республика пгт. Урмары ул. Порфирьева д.7 (две отдельно стоящие секции, объединённые в уровне техподполья)», — следует из документации.

Площадь территории предварительно оценивается в 2600 кв. метров.

Начальная цена определена в размере63 189 420 рублей 19 копеек.

Определены два критерия оценки заявок: цена (значимость критерия — 70%) и срок выполнения работ (30%).

Предполагается, что при подписании контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года, при этом строительно-монтажные работы планируется завершить к декабрю 2022 года.