Анкара, 18 мая, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Турция заблокировала процесс рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на предоставление им членства в НАТО, сообщает 18 мая агентство DPA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По утверждению агентства, голосование остановлено из-за позиции Анкары.

«Послы НАТО встретились в среду для переговоров о приёме в день подачи Финляндией и Швецией своих заявок, но препятствие в лице Анкары остановило голосование», — отмечает издание.

По мнению DPA, это ставит под сомнение возможность альянса согласовать заявки двух скандинавских стран в ближайшие две недели.

Уточняется, что процесс ратификации заявок всеми 30 странами-членами НАТО может начаться только после официального оформления протокола и формального приглашения на вступление.