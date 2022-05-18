Москва, 18 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Западные поставки оружия «в помощь» ВСУ продолжаются, сообщила 18 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Мария Захарова «Запад продолжает массированные поставки киевскому режиму».

Российский дипломат отметила, что Москва считает эти действия западных стран прямой поддержкой неонацистов «в стремлении максимально затянуть боевые действия».

Захарова добавила, что поставки эти «исчисляются миллиардами долларов, а масштабы сопоставимы с военными бюджетами крупных государств».