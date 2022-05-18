Салехард, , 16:30 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 18 мая за сутки госпитализировали 10 человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 37 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО 15 человек. Заразились коронавирусом 13 человек — на меньше больше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявлен с COVID-19 один человек.

С начала пандемии в ЯНАО на 18 мая зарегистрирован 136 901 случай заражения коронавирусом, выздоровели 135 500 человек, 1041 скончался.

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