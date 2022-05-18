Вашингтон, 18 мая, 2022, 16:45 — ИА Регнум. В США наблюдается бум продаж огнестрельного оружия, не подающий признаков спада. Количество ежегодно производимого в стране оружия практически утроилось с 2000 года и резко выросло за последние три года, сообщает 18 мая The New York Times со ссылкой на первый полный федеральный отчет за два десятилетия.

Vitaly V. Kuzmin Пистолет

Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (BATFE) министерства юстиции США опубликовало отчет всего через три дня после массовой стрельбы в Буффало, в результате которой погибли десять человек.

Как отмечает издание, опубликованные данные нарисовали «яркий статистический портрет нации, вооружающейся до зубов».

Начиная с 2009 года, полуавтоматические пистолеты типа Glock, как правило, используемые для самозащиты, начали обгонять по продажам винтовки, которые обычно используются для охоты.

Также сообщается, что в 2021 году полиция изъяла 19 344 единицы так называемого «призрачного» оружия. Речь идет об огнестрельном оружии частного производства, которое не имеет серийных номеров, и его распространение трудно отслеживать правоохранительным органам.

Представители правоохранительных органов указывают, что продажи данного вида пистолетов спровоцировали резкий рост убийств. Особенно это касается Калифорнии, где на «призрачные» пистолеты приходится до половины оружия, найденного на месте преступления.

Опубликованные данные свидетельствуют о том, что оружейная отрасль в США находится на подъеме: ежегодное производство оружия внутри страны увеличилось с 3,9 миллиона единиц в 2000 году до 11,3 миллиона в 2020 году. При этом лишь сравнительно небольшой процент оружия экспортируется за рубеж.

Напомним, согласно данным исследования за 2018 год, проведенного непартийной организацией Small Arms Survey, которая отслеживает владение оружием, в Соединенных Штатах насчитывается около 400 миллионов единиц оружия.