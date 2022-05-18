Екатеринбург, , 16:43 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 428 616 граждан. В том числе 194 человека за прошедшие сутки, 17 мая, сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В COVID-центрах региона находится 81 «тяжелый» пациент. Состояние 491 человека медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 442 640 случаев заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 748. За последние сутки зарегистрирован один случай смерти от ковида.