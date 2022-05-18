Рязань, 18 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки 43 человека завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в федеральном оперативном штабе. В ковид-госпитали поступили 18 новых пациентов.

Https://www.volgograd.ru Палата инфекционной больницы

Всего в Рязанской области подтверждено 120 578 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 116 248 человек.

Скончался от осложнений при инфекции 3 371 пациент, в том числе один летальный исход зарегистрирован за истекшие сутки.