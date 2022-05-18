Казань, 18 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В столице Татарии с 14 по 18 июля пройдут III Всероссийские уличные игры Urban games. Местом проведения станет экстрим-парк «Урам», сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Казань

В играх примут участие более 1 тыс. человек со всей России. Спортсмены посоревнуются в баскетболе, велосипедном спорте, роллер-спорте, скейтбординге и брейкинге. Кроме соревнований состоятся показательные выступления по флорболу, воздушно-силовой атлетике, текболу и трюковому самокату.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году для участия в I Всероссийских уличных играх в Казань приезжали более 800 спортсменов со всей России.

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